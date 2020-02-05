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Photos Ballybridge Players Present According To Rumour
Tomas Jackson, Mike Riordan and Thomas O'Keeffe Anna Loughlin, Margaret Deane, Mary Cronin, Joan Walsh and Helen Cunningham Ger O'Regan, Mary O'Regan and Angela Pomphrett Andie Jackson and Chris O'Regan Eileen Hunt, Eddie Hayes, Valerie Hunt and Tommy Collins Pat and Frances O'Sullivan Liz Motherway, Carmel Harnedy and Marian Mariga Colette Barry and Sarah Dineen Joanna O'Reilly and MIcheal Griffin Kim and Donal Sandra and Kathleen Finn, Theresa Leahy and Carrie Higgins Orla Riordan, Marian Long, Niamh Jackson, Yvonne Walsh and Anne Smyth