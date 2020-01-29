Photos Colaiste Muire Cobh Present Grease Photos By Claudia O'Keeffe January 29, 2020 0 20 Share on Facebook Tweet on Twitter The Pink Ladies; Kate Scannell, Sinead Fitzgerald, Aoibhe Lynch and Gemma HorganDanny and Sandy; Sean Devlin and Ella GebruersKayla Lordan, Katie Stack and Zoe McCarthyAaron Kennedy-Cronin and Aine FitgeraldJake Tennant and Jake SwaneyKadie, Lily and CiaraCaleb Tighe and Aine FitzgeraldJemma Savage and Kaytlin DenehanJade, Ava and AbbieTara Murphy, Holly Fogarty and Ailbhe LaneKelly Walsh, Sean Lynch and Rebecca VerweyT-Birds; Conor Looney, Sean Devlin and Aaron QuirkeAdvertisement