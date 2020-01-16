Home
Photos Ladies Luncheon in aid of Marymount at Garryvoe Hotel
Helen Wall, Trish O'Leary and Una Kenefick Anne O'Brien and Mary O'Connell Ann Harrington, Ber Reaney and Mary O'Neill Sisters; Angela O'Sullivan and Marie McGrath Aileen Barry, Mary Murphy and Eileen McEvoy Mairead Day, Trisha Daly and Angela Ward Marian Crowley and Noelle Russell Anne Casey and Ann Walsh Ellen Harty, Bridget Wall, Andrea Mullane Hannah O'Driscoll, Emma O'Leary and Katie Leonard Cailin and Grainne O'Keeffe and Sarah Berry Breda Cronin, Ina Hennessy and Kathleen Coughlan Organising Committee; Anna, Kate and Bridget Wall Mairead and Sophie O'Neill Fiona McDonald and Margaret Cotter Joanne Cashman, Joy Higgins and Johanna Crowley Demelza Buckley, Carmel O'Donoghue, Rachel Slye and Rachel Sheehan Lori and Anne Fraser