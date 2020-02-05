Photos Cloyne Senior Citizens Dinner Dance By Rory O'Toole February 5, 2020 0 20 Share on Facebook Tweet on Twitter Mary O'Sullivan and Bernadette KeaneJoan Dineen and Patsy DilworthMichael and Martha McDonaghMaggie, Mary and Breda WallaceMairead and Margaret GearySisters Ann Foley, Nuala Cotter and Eileen LewisEileen Heaton, Eileen Costine and Anne Marie O'BrienFr. Pat Linehan and Liam DorganMarie Gaillot and Peggy CroninRev. Michael Dorgan and Cathy SloaneGeraldine Hylnd and Denise ParkerNuala and George RocheEamon and Betty Dorgan with David RyanMary Sheehan, Katie Griffin, Deirdre Hurst and Sheila DignamBunny and Donal CusackDavid and Doreen CostileAdvertisement